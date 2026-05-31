佐川急便は、宅配便の利用客が集配拠点の営業所まで荷物を受け取りに行った場合、次回の発送時に運賃（送料）を１５％割り引くサービスを始める。今夏にも東京都中野区の営業所４か所で実証実験を開始し、利用状況を見極めた上で全国展開も検討する。人手不足が深刻化する中、利用者の受け取りを増やすことで配達・集荷の省力化につなげたい考えだ。実証実験では、同一の営業所で荷物の受け取りと発送を行うなど一定の条件を満