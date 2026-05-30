東京23区内でもタワマンでもないのに資産価値が上昇しているマンションがある。なぜなのか。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻の研究室による調査・分析で共通点がわかった――。※本稿は、井崎義治『流山市はなぜ選ばれ続けるのか共働き子育て世代が移住し、住民の93％が「住み続けたい」まち』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。■「ここに住みたい」と思うまちの価値アメリカで暮らして