アイドルグループ・zankaのMiinaさんが、週刊SPA!6月2・9日合併号に登場。「美女検索」企画で、雑誌では初となる単独グラビアを披露しました。【写真】横顔も美しいMiinaさん今回のテーマは「アイドル界の隠し玉」。民宿を舞台に撮影されたグラビアでは、抜群のスタイルを隠し持っていた彼女が艶やかなひとときを表現しました。（撮影／武田敏将ヘアメイク／池田ふみ（GiGGLE）スタイリング／春原愛子）同号では、森脇梨々夏さ