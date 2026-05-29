女優桜井日奈子（２９）が舞台挨拶に登壇した際の凄いドレス姿に反響が起こっている。「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした映画は６月２６日（金）公開です楽しみに待っててもらえると嬉しいです」と記し、２９日にＳＮＳ投稿した。美形に黒髪を後方でまとめ、前から見るとシックな黒ワンピドレス、振り向くと背中全部出しの斬新なデザイン。にこやかな表情から一変した、別人のようなクールな表情で写真におさまっ