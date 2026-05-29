SNSでの下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり、そこからグラビアデビューに至ったという異色の経歴を持つ、ちーまき。美肌と抜群のスタイルで人気グラドルの一人として活躍する彼女は、学業とグラビアを両立させる大学2年生だ。キャンパスでの友達づくりを目標とする彼女は、まだ寒さの残る春先にグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影に挑戦。撮影後、大学生活の実情と今後の芸能活動の展望を語った。【写真】現役女