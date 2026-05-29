SNSでの下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり、そこからグラビアデビューに至ったという異色の経歴を持つ、ちーまき。美肌と抜群のスタイルで人気グラドルの一人として活躍する彼女は、学業とグラビアを両立させる大学2年生だ。キャンパスでの友達づくりを目標とする彼女は、まだ寒さの残る春先にグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影に挑戦。撮影後、大学生活の実情と今後の芸能活動の展望を語った。

【写真】現役女子大生グラドル・ちーまきの透明感あふれる撮り下ろしショット

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──まずは撮影について振り返ってみて感想を聞かせてください。どのような現場だったのでしょうか。

まず、とにかく寒かったです（笑）。撮影では海に行ったりもしたのですが、本当に寒くて。でも、それ以上に「めっちゃ面白かった」という思いが強いですね。

──どんなところが面白かったですか？ エピソードを聞かせてください。

カメラマンさんが濡れちゃったんです。海辺で撮影している最中に波がバシャーンときて。その濡れている姿を見たのがその日一番面白かったです。カメラマンさんも「うわー！」なんてリアクションをしていて（笑）。そんなふうに和気あいあいとした現場だったので、私自身も楽しみながら撮影に臨むことができました。

──寒い日に海辺での撮影は大変だったと思います。

確かに寒かったけれど、耐えられました。私、福井県出身の雪国育ちなので、寒いのは大丈夫なんです。地元では冬になると雪がたくさん積もりますし、小さい頃からそういう環境には慣れているので、寒さには強いほうだと思います。

──今回の撮影は大人っぽいシチュエーションでのカットも多かったですね。

そうですね、自分でも大人っぽかったなと感じます。ここ最近はガーリーな雰囲気の撮影が多かったので、今回のような大人っぽいテーマは新鮮でした。当たり前のことなのですが、カメラマンさんが本当にお上手で！ 素敵に撮っていただけるのは、やっぱりすごくうれしいです。

──現場でのカメラマンさんとのコミュニケーションはどうでしたか。

今回撮っていただいたカメラマンさんはずっとしゃべっていて、ずっとスベり続けていたのが面白かったです（笑）。私は基本的にあまり自分からしゃべるタイプではなくて静かな性格なので、カメラマンさんが現場を盛り上げてくださるとすごくありがたいと感じます。

──さて、ちーまきさんが初めて雑誌で水着グラビアを飾ったのが2023年。そこから心境の変化はありましたか？

18歳でグラビアを始めてから3年くらいになりますが、現場はいつもすごく楽しいです。あまり深く考えすぎず、とにかく「楽しむ」という気持ちを一番大切にしています。でも、最初からこうだったわけではなくて、最初は本当に緊張しました。

──初めてのグラビア撮影のときはどのような心境だったのでしょう。

当時私は事務所に所属していなかったので、現場にお母さんがついてきてくれたんです。それがなんだか恥ずかしくて……（笑）。事務所に所属してからも、だいたい半年前くらいまでは緊張してばかりでした。衣装のフィッティングのときですら緊張していたんです。

──それが今では楽しめるようになったと。そこには何かきっかけがあったのですか？

写真集を出したことが、自分の中で大きな転機になりました。写真集の撮影を経験して、ようやく撮られることに対して緊張しなくなった気がします。

──ファースト写真集を昨年発売し、また雑誌の表紙も飾っています。知名度も上がり、反響もどんどん増えているのでは？

うーん、自分ではあまり実感が湧いていなくて……。いまだに「私、本当に反響あるのかな？」と不思議な気持ちのほうが大きいです。そもそも、自分に自信があるタイプでもないので、グラビアのオファーをいただけること自体が意外です。

──ポージングや見せ方について、意識していることはありますか？

ポージングには苦手意識があります。なので、グラビアを始めたばかりの頃から、ずっと菊地姫奈さんの作品を見て研究しています。菊地さんのことが大好きで、どうすればあんなにきれいに写るんだろうって真似をしたりしながら自分なりに研究しているところです。

『相席食堂』で千鳥さんにツッコまれたい

──ところで、ちーまきさんはもともと芸能界には特に興味がなかったとお聞きしました。

はい、なかったですね。だから自分がこういうお仕事をするなんて想像もしていませんでした。私の人生どんどん不思議な方向に進んでいるなと感じています。

──では、どんな夢を持っていましたか？ 将来何になりたいと思っていましたか？

ずっと夢がなくて。小さい頃にジュエリーデザイナーになりたいと思ったことがあるくらいです。高校入学前に、お母さんと「この3年間で将来やりたいことを見つけようね」と話していたのですが、途中で高校退学になっちゃった（笑）。

──芸能活動で夢が見えてきたりはしましたか？

いえ、見えていないですね。でも今は求めていただいているので頑張ろう、声を掛けていただいているうちはやってみよう、というスタンスでこのお仕事をしています。今は大学生なので、大学生活4年間の中で将来やりたいことを見つけたいと思っています。

──この春から大学2年生になりましたね。大学生活は楽しめていますか？

1年生のときは友達が2人しかできなくて。しかもその2人は私と学部が違うので情報共有ができず、ほぼ1人で生活していました。なのであまり楽しめませんでしたね……。2年生の目標はたくさん友達を作って楽しい毎日を送ることです！

──友達とどんなことをしたいですか？

一緒に四季を感じたいです。春だったら桜やネモフィラを見に行ったり、夏だったらバーベキューとか。そんな大学生活に憧れています。

──では、今後グラビアでやってみたいことは？

グラビアでは、いろいろな雑誌の表紙を飾りたいです。憧れの菊地姫奈さんがたくさん表紙を飾っていたので、私も少しでも近づけたらいいなと思っています。

──菊地さんと会ったことはありますか？

いえ、ありません。いつかお会いしたいです。もしお会いできたら、きれいなお腹やお尻を作るための鍛え方を聞いてみたいです。

──グラビア以外に、新しく挑戦したいお仕事はありますか？ マネージャーさんと「今年はバラエティを頑張ろう」と話をしています。出てみたい番組は『相席食堂』です。

──『相席食堂』のロケはリポート力やコミュニケーション力が必要ですが、できそうですか？

やれます！ 『相席食堂』に出られるならどんなところでも飛び込みます！ そして千鳥さんにいっぱいツッコまれたい（笑）。グラビアだけでなく、バラエティでも新しい自分を見せていけたらいいなと思っています。

【プロフィール】

ちーまき／2005年9月27日生まれ、福井県出身。身長157cm。SNSでの下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり話題に。18歳でグラビアデビューを果たすと、各誌を席巻。ファースト写真集『ハニーバニー』が発売中。

公式X：＠116tn_1

公式Instagram：@116tn_

撮影／石塚雅人

取材・文／左藤 豊

PARADEデジタルフォトブック『ちーまき このままでいいんだよ。』が各電子書店で発売中