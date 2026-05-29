フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンス「りかしん」の紀平梨花が２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「今日は私の得意分野を発揮する時が来ました」と記し、スケート靴を調整する画像を投稿した。スケート靴は黒で２５〜２６年シーズンからカップルを組む西山真瑚のものとみられる。紀平はドライバーのような器具を手に、スケート靴とブレードの接合部分を調整した。フォロワーからは「得