芸術・文化の分野で活躍した人に贈られる、熊本県文化懇話会賞の贈呈式が行われました。 【写真を見る】芸術・文化で活躍した３人を表彰熊本県文化懇話会賞・新人賞熊本市で贈呈式 県文化懇話会賞を受賞したのは、グラフィックデザイナーの松木良介さんと、彫刻家の緒方信行さんです。 2026年度の受賞者 松木さんは、1999年に開催されたくまもと未来国体のマスコットキャラクター「ひのっこ」をはじめ、県内の