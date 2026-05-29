昨年1月に広島・広陵高校硬式野球部で発生した集団暴行事件で、学校側が立ち上げた第三者委員会の調査報告書の「概要」が5月28日、公表された。事件が明るみに出た昨夏より、学校と中井哲之・野球部前監督の謝罪を求めてきた被害生徒A君の保護者は、どう受け止めたのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏の取材に、A君の保護者が報告書公表後、初めてとなる心境を明かした。【前後編の前編】【写真】「反省してるなら便器な