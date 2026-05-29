昨年1月に広島・広陵高校硬式野球部で発生した集団暴行事件で、学校側が立ち上げた第三者委員会の調査報告書の「概要」が5月28日、公表された。事件が明るみに出た昨夏より、学校と中井哲之・野球部前監督の謝罪を求めてきた被害生徒A君の保護者は、どう受け止めたのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏の取材に、A君の保護者が報告書公表後、初めてとなる心境を明かした。【前後編の前編】

【写真】「反省してるなら便器なめろ」広陵高校側が昨年の問題発生後に被害者の両親に渡した報告書

「主張が全面的に認められたと思います」

昨年1月に広島の名門・広陵高校硬式野球部で複数の先輩部員が1年生部員（当時）のA君に暴力を振るい、同年7月末になって明るみに出た集団暴行事件────。A君は事件後に転校を余儀なくされ、野球部は同年夏の甲子園を1回戦勝利後に辞退するという大騒動に発展した。

そして学校側が昨年10月に発足させた第三者委員会（3名の弁護士により構成。以下、第三者委）の調査がいよいよこの5月に終了。5月28日の15時になって広陵はホームページに調査報告書の概要をアップロードし、「本件暴力行為は個々の殴打等の回数や強度については確定することは困難であるものの、複数の上級生が関与する集団的態様で行われたと認定されました。／また、被害生徒が転校を余儀なくされたのは、この暴力行為を発端として、元監督の発言を含む学校・野球部の不適切な対応がこの事態を決定的に悪化させたことが要因であると指摘されました」とした。

つまり、「集団暴行事件があった」ことが認定され、一連の事件で学校側の対応が不適切であったと報告されたわけだ。

その前日にあたる5月27日のこと────。広陵の飯盛豊理事長と堀正和校長（元野球部長でもある）、事務長、顧問弁護士、そして野球部の前監督である中井哲之氏の5人は、シティホテルを訪れていた。一行は第三者委が作成した「調査報告書」の全文を携帯し、A君の両親に対して説明、謝罪をしたのだ。昨年8月よりこの問題を報じてきた私は、A君の両親が暮らす街に足を運び、父親に会談の様子を聞いた。

「まず、理事長、校長、前監督の順に謝罪がありましたが、再発防止策に対する不透明性やこれまで広陵高校がとられた対応への不信感から、現段階での謝罪は受け入れられないとお伝えしました。その後は事務長が報告書の重要な部分を抜粋して読み上げる形で詳細をお伝えいただきました。息子に対する集団暴行に加え、中井前監督の不適切な発言や、事件後の学校の目に余る対応……われわれが主張してきたことは（第三者委に）全面的に認めていただいたと思っています」

A君の父親によると弁護士を除く広陵関係者の4人は、発言時以外は終始、うつむき加減だったという。そして、大騒動に発展して以来、沈黙を貫いて来た中井前監督はA君の両親に対しこう話したという。

「『夢を持って入学してくれたのに、その夢を叶えてあげられなくて申し訳なかった』というような言葉をいただきましたが……」

そう言ってA君の父親は声を詰まらせた。両親の心には響かなかったのかもしれない。

学校のホームページにある報告書はあくまで概要である。筆者が入手した24ページに及ぶ実際の報告書ではまず、昨年1月21日および22日に起きた集団暴行の経緯と、被害者側、加害者側双方の聞き取り調査の内容が記載。暴力を受けて一度は実家に戻ったA君が再び寮に戻った際に、中井前監督から「2年生が対外試合なくなってもいいんか？」と言われたという被害者側の主張については、双方の説明に《表現の細部には差があるものの、Aの供述する「高野連に報告すれば2年生が対外試合に出られなくなる可能性がある」との趣旨において概ね符合する》（報告書より、以下同）として、中井前監督の発言が《事実申告を抑制させる効果のある極めて不適切な発言であった》と記している。

中井前監督の発言は、学校側の不適切な対応として認定されたわけである。

つづく後編では、実際の第三者委の報告書に記された「厳しい指摘」について詳報する。

（後編につづく）

■取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）