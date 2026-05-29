ニュル正式ライセンスの限定モデルケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ）は5月29日、世界限定100台の特別仕様車『ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション』を発売した。【画像】ニュル正式ライセンスのサーキット指向モデル『ケータハム・セブン・ニュルブルクリンク・エディション』全9枚この限定車は、世界で最も過酷なサーキットとして知られる『ニュルブルクリンク』からインスピレーションを得て開発