ＴＢＳ系列の朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ’」（月〜金曜、前４時半）、「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（同、前５時２０分）に同局の新人アナウンサーが６月から出演することが２８日、分かった。出演するのは、今年４月に入社した多田成美アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサー、藤岡源アナウンサーの３人。多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日の担当になる。【新人アナウンサーのコメント】多田成美「これから、視聴