5月29日（金）の『ザワつく！金曜日』は、スペシャル企画「世界の素晴らしい絶景」と豪華合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！よる8時台の「世界の素晴らしい絶景」では、スタジオゲストに、松本伊代、渋谷凪咲、長谷川忍（シソンヌ）を迎え、タイトルどおり、世界各地から厳選した奇跡のような絶景映像を大特集する。「落差世界一！天空から流れ落ちているかのような滝」や「5000万年前に