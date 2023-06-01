中国メディアの環球時報によると、クロアチアメディアのKarlobagはこのほど、「中国の高速鉄道は欧米の鉄道旅行の未来を占う指針となる」とする記事を掲載した。記事はまず、「中国はわずか20年足らずで、世界の交通の未来に関する議論のあり方を変える鉄道システムを構築した。20世紀初頭にはインフラ実験のように見えたものが、今や巨大都市や工業地帯、空港、港湾、内陸部、長らく交通から隔絶されていた遠隔地を結ぶネットワー