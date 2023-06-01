「モーニング娘。’２６」が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ハロプロ研修生の石川華望（いしかわ・はなの＝１２）が新メンバーとして加入することを発表した。石川は広島県出身の中学１年生。昨年２月にハロプロ研修生に所属した。モー娘。は今年３月に千葉・幕張メッセで行われたハロー！プロジェクト所属のアイドルグループが勢ぞろいするフェス「Ｈｅｌｌｏ！Ｐｒｏｊｅｃｔひなフェス２０２６」で、研修生