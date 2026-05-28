5人組ガールグループのLE SSERAFIMのKAZUHA（22）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。ウエストを露出したクールな衣装姿の写真を公開した。KAZUHAは、引き締まったウエストや肩があらわになった黒のショート丈のトップスに、足のラインが浮かび上がったタイトなボトムスの衣装を着用した写真を投稿した。くっきりと浮かび上がった鍛え上げられた腹筋に、ファンからは「血のにじむ努力」「かっこいいズハ」「体にフィットし