ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２８日、予選３日目が行われた。今大会、胸に各選手のキャッチフレーズをプリントされた黄色いＴシャツが配られている。菅章哉のキャッチフレーズは「チルト３度のガースー砲をかませ！」だった。しかし、３日目７Ｒ終了後に着ていたＴシャツはチルト３度の「３」の上に「０」と書かれたガムテープが貼られていた。今大会は「準優１号艇、優勝戦１号艇でもチ