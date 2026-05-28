大仙市の大曲農業高校太田分校で、生徒と地元の子どもたちが田植えをして交流を深めました。ぬかるむ足元に苦戦しましたが、一本一本、協力して植え、農業と食の大切さを学びました。生徒から児童へ苗トス「取れる？待って！ほいっ！よっしゃー！」大仙市の大曲農業高校太田分校です。地域との交流を深めようと、毎年、地元の子どもたちと田植えを行っています。児童「待って動けない！あら！ほいっ、あーー待っ