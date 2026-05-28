効き方がちょうどよい回生ブレーキ編集部のレポート車として導入されることになった、『プジョー408GTハイブリッド』。2ヵ月程度、短期集中で実際に使用した印象をレポートしている。【画像】足まわりは絶妙な猫足！短期集中レポート中の『プジョー408GTハイブリッド』全64枚3回目にしてようやく走り始めるレポート車。まずは、都内から筆者の自宅がある静岡県東部まで約120kmを走ることになった。自宅から30分くらいの名スポッ