左から：「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml、「同 味わいリッチ減塩しょうゆ」620mlキッコーマン食品は、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620mlおよび「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620mlのパッケージに、人気キャラクター「ちいかわ」をあしらった限定デザインボトルを、数量限定で発売する。販売期間は、6月上旬から7月末までの予定とな