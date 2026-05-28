

左から：「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml、「同 味わいリッチ減塩しょうゆ」620ml

キッコーマン食品は、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620mlおよび「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620mlのパッケージに、人気キャラクター「ちいかわ」をあしらった限定デザインボトルを、数量限定で発売する。販売期間は、6月上旬から7月末までの予定となる。

「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620mlおよび「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620mlの2品のパッケージは、それぞれの商品のコンセプトに合わせた、人気キャラクター「ちいかわ」のオリジナルデザインとなっている。

「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620mlは、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特徴になっている。食塩分を20％カットした低塩タイプ。「しょっぱくないのに味しっかり」の「まろうま仕立て」なので、毎日の料理がもっとおいしく、家族みんなが好きな味に仕上がる。

「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620mlは、通常のこいくちしょうゆ（食塩分17.5％）に比べて、食塩分を40％カットした減塩しょうゆ。「しっかりとしたしょうゆの風味」と、「まろやかな甘みとうまみのある豊かな味わい」が特徴。普段使っているしょうゆと同様に、つけたりかけたりする料理はもちろん、炒め物や煮物などにも使える。

［小売価格］各400円（税別）

［発売日］6月上旬

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.co.jp