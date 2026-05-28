九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は5月27日（水）、博多～由布院間を対象とした割引きっぷ「こっちでも行けるよ！ゆふいんきっぷ」をリニューアル。7月1日（水）乗車分からの内容変更および価格改定を発表した。発売期間は6月1日（月）から2027年3月31日（水）まで、対象乗車期間は7月1日（水）から2027年3月31日（水）まで。 博多～大分間を特急列車に、大分～由布院間を久大本線の普通列車に乗車でき