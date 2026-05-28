九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は5月27日（水）、博多～由布院間を対象とした割引きっぷ「こっちでも行けるよ！ゆふいんきっぷ」をリニューアル。7月1日（水）乗車分からの内容変更および価格改定を発表した。発売期間は6月1日（月）から2027年3月31日（水）まで、対象乗車期間は7月1日（水）から2027年3月31日（水）まで。

博多～大分間を特急列車に、大分～由布院間を久大本線の普通列車に乗車できる、JR九州のWeb予約サービス限定片道きっぷ。小倉・日豊本線経由という大回りルートを利用することで、由布院へ基準料金より安く向かうことができる。なお、山陽新幹線（博多～小倉）には乗車できない。

今回のリニューアルにおける主なポイントは3つ。

1つ目は、新たに「QRチケレス」に対応すること。これまでは駅の窓口や券売機できっぷの発券が必要だったが、予約時に「QRチケット乗車」を選択すれば、スマートフォンの画面に表示されるQRチケットのみできっぷを受け取らずに乗車できるようになる。

2つ目は、Web予約時に指定席を確保することが可能になった点。これまでは、きっぷ発券後に別途指定券を受け取る必要があったが、今回のリニューアルにより予約時にシステム上で指定席を直接確保できるようになった。

3つ目として、「グリーン車指定席用」の設定が新設された。従来の普通車に加えて、特急ソニックなどでより快適な移動を楽しめるグリーン車を組み合わせたプランが選択肢に加わった。

リニューアル後の片道運賃は、普通車指定席用および普通車自由席用が大人4,300円・こども2,150円。新設されるグリーン車指定席用が大人7,000円・こども4,850円となる。

なお、現在発売されている6月30日（火）乗車分までの現行きっぷ（普通車指定席3,700円）からは値上げとなるほか、現行きっぷを7月1日（水）以降の乗車日に変更することはできない。

商品名

こっちでも行けるよ！ゆふいんきっぷ



発売期間

2026年6月1日（月）～2027年3月31日（水）



設定期間

2026年7月1日（月）～2027年3月31日（水）



購入期限

乗車当日まで購入可能



経由路線

鹿児島本線・小倉・日豊本線・大分・久大本線経由



価格（片道）

普通車指定席用 / 普通車自由席用：大人4,300円、こども2,150円 グリーン車指定席用：大人7,000円、こども4,850円