柏崎警察署は27日、在留期間が過ぎているにも関わらず不法に残留したとして、ベトナム国籍の男を逮捕しました。出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳のベトナム国籍の男（28）です。警察によりますと、男は柏崎市内のスーパーマーケットで食料品を万引きしたとして、ことし5月9日に逮捕されており、逮捕時に男が旅券を持っていなかったことから、警察が出入国管理局