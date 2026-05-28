２８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８７．８４ポイント（２．３２％）安の２４７４０．３９ポイントと３日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１８７．８４ポイント（２．２２％）安の８２７５．１８ポイントと続落した。売買代金は１９５１億９９３０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１７０１億４５３０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ