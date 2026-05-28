【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月28日、フジテレビ『ノンストップ！』（月〜金曜あさ9時〜）にVTR出演。映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に声優として出演することを最初に伝えたメンバーの反応を明かした。【写真】M!LK佐野、初めて「尊敬した」と言われたメンバー◆佐野勇斗「トイ・ストーリー５」日本版声優に決定5月18