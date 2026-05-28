M!LK佐野勇斗「トイ・ストーリー５」声優決定を最初に報告したメンバーの反応明かす「頼むから代わってくれ！って」
【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月28日、フジテレビ『ノンストップ！』（月〜金曜あさ9時〜）にVTR出演。映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に声優として出演することを最初に伝えたメンバーの反応を明かした。
【写真】M!LK佐野、初めて「尊敬した」と言われたメンバー
5月18日、東京・中池袋公園で行われた『トイ・ストーリー５』声優発表イベントにて、佐野が新キャラクター・スマーティー・パンツの日本版声優を務めることがサプライズ発表された。
番組では、佐野に直撃インタビュー。『トイ・ストーリー』シリーズの大ファンだという佐野は、US本社のオーディションを経て声優に抜擢され、今作で声優に初挑戦。1番最初にその喜びを伝えた人物を聞かれると、メンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）の名前を挙げ「『頼むから代わってくれ！』って言われましたね。『ホンマ頼む！』みたいな」と塩崎の反応を明かした。
さらに「一緒に仕事をしてきてもう15年ぐらいになるんですけど、初めて尊敬したとは言われましたね」と話し、仲睦まじさがうかがえるやり取りを振り返った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆佐野勇斗「トイ・ストーリー５」日本版声優に決定
5月18日、東京・中池袋公園で行われた『トイ・ストーリー５』声優発表イベントにて、佐野が新キャラクター・スマーティー・パンツの日本版声優を務めることがサプライズ発表された。
◆佐野勇斗、声優決定を1番最初に伝えたメンバー
番組では、佐野に直撃インタビュー。『トイ・ストーリー』シリーズの大ファンだという佐野は、US本社のオーディションを経て声優に抜擢され、今作で声優に初挑戦。1番最初にその喜びを伝えた人物を聞かれると、メンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）の名前を挙げ「『頼むから代わってくれ！』って言われましたね。『ホンマ頼む！』みたいな」と塩崎の反応を明かした。
さらに「一緒に仕事をしてきてもう15年ぐらいになるんですけど、初めて尊敬したとは言われましたね」と話し、仲睦まじさがうかがえるやり取りを振り返った。（modelpress編集部）
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