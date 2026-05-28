お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）が２８日放送のＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（木曜午前０時）で、結婚したことを発表した。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）。

リリーは相方の盛山晋太郎（４０）から結婚の決め手を聞かれ、「言い方が難しいけど、男の責任ですね。週刊誌（報道）が出て結構、迷惑を掛けたんで」と説明。昨年８月、フライデーで今川との交際を報じられていた。リリーによれば、交際報道で今川の家族、友人らに影響が出たという。

今川は交際報道前の昨年３月まで岡山放送のアナで、翌４月にフリーに転身している。

リリーは今川について「（キー局ではなく）岡山でアナウンサーをやっていても、あることないことを言われるし。週刊誌（報道）が出たら、俺みたいな相手でも心ない意見を言われるし」と指摘。盛山は「そんなん言われている？」とたずねた。

リリーは「直で」と説明。今川はリリーとの交際報道後、周囲から直接不快なことを言われたようで、盛山は「なるほど。ネット（の誹謗中傷）とかじゃなくて」とうなずいた。

リリーは、今川が交際報道によって「結構メンタル的に落ちている時があって。一時期、爆発した時期があったんですよ」と告白。「その時に責任を取るしかないと思って（今川に）『仕事は辞めていいけど、俺が結婚するわ』と言ったんです。それが俺の中のプロポーズ」と続けた。

盛山は「かっけぇ…」とうなる。その上で「あんねんな、直で言う人」と交際報道の当事者に直接不快なことを言う人を疑問視した。