◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２８日、美浦トレセン皐月賞３着から逆襲を狙うライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）と、同７着の京成杯覇者グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）が３頭併せを行った。外オペラプラージュ（５歳３勝クラス）が先導し、ライヒスが中、内にグリーンの隊列で道中は約１馬身半間隔