ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > 中国、民間AIエンジニアの海外渡航を制限 - AlibabaやDeepSeekなど対… DeepSeek スタートアップ 人材 中国 中国、民間AIエンジニアの海外渡航を制限 - AlibabaやDeepSeekなど対象 政府 AI人材に異例の渡航制限 2026年5月28日 9時0分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 中国政府がAlibabaやDeepSeekなど民間企業のAI人材に対し、海外渡航に当局の事前承認を義務付ける制限を課し始めているという。対象となるのはAI分野のスタートアップ創業者、研究者、幹部など。当局は雇用先の企業や役職ではなく、国家にとっての戦略的重要性を個別に評価したうえでリストに追加しているという。制限の対象範囲や具体的な職種・階層については明らかになっていない。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 習近平氏が掲げる「デジタル・シルクロード」の現在地 デジタル覇権の行方は? AI能力は加速し、社会的格差が拡大 - Stanford HAI「AI Index 2026」 シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国