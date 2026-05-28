28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の6万5250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては250.59円高。出来高は1万752枚だった。 TOPIX先物期近は3926ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.99ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65250+230 10752 日経225