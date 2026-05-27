養殖のカキを盗んだとして男2人が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、廿日市市の無職の男と会社員の男です。広島海上保安部によると、2人は2025年11月から12月にかけて、廿日市市の沖合に設置された水産会社のカキいかだから殻付きのカキ約5000個などを盗んだ疑いです。一部のカキは売りに出されていたということです。【2026年5月27日 放送】