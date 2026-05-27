【モデルプレス＝2026/05/27】アーティストとしてはもちろん、俳優としても目覚ましい活躍を見せ、多くのファンを魅了し続けているFANTASTICSの八木勇征。彼が演じるキャラクターたちは、誰もが目を奪われる圧倒的な美しさや、思わず守りたくなるようなピュアな輝きを放っている。本記事では、八木が瑞々しく演じた人気作の中から、もし学校で隣の席になったらと想像せずにはいられない2人のキャラクターを紹介する。【写真】「美