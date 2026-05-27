28日（木）は北日本や北陸で、午後から雨の範囲が広がるでしょう。太平洋側も雲が多く、名古屋は午前中に雨が降りそうです。東京も日中いっぱい、折り畳みの傘を持ち歩いた方が良さそうです。全国的に日差しが少ないわりに気温が高めで、とくに昼間は蒸し暑く感じる地域が多いでしょう。27日（水）午前9時、日本のはるか南で台風6号が発生しました。台風は週末にかけて発達しながら北上を続け、週明け（6月1日・月）には強い勢力で