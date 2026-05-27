俳優の高畑淳子、橋爪功、三田佳子、小日向文世らが出演する映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』（5月29日公開）のメイキング写真4点が解禁された。あわせて、本作の主題歌「神さまの言うとおり」を書き下ろしたさだまさしのコメント動画が公開された。【動画】映画『お終活３』主題歌担当さだまさしのコメント本作は、『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』（2021年）、『お終活 再春！ 人生ラプソディ』（2024年）