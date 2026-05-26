松本幸四郎主演の『鬼平犯科帳』で火野正平さんが演じ、多くのファンに親しまれてきた密偵・相模の彦十。その役を、尾美としのりが新たに受け継ぐことになった。最新作「本所の銕」への出演が26日、東京・浅草公会堂で行われたファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」でサプライズ発表され、尾美は幸四郎とともに登壇。新たな彦十として『鬼平』の世界に加わる思いを語った。(左から)尾美としのり、松本幸四郎中村吉右衛門さん主