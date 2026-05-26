日本サッカー協会(JFA)は26日、福島県・Jヴィレッジで行われる「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。今年4月に横浜F・マリノスとプロ契約を締結したFW三井寺眞の他、Jユース所属選手を中心に選出され、背番号10はMF梶山蓮翔(FC東京U-18)が背負う。高体連からはFW高田憲慎(帝京大可児高)、FWオツコロ海桜(昌平高)の2選手が名を連ねている。チームは31日に集合し、2