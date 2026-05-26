俳優・本上まなみ（51）が、26日放送のABCテレビ『news おかえり』（月〜金後3：40※関西ローカル）に出演し、同日に読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の事案について思いを語った。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任する