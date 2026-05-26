ボルシアMGが清水エスパルスに所属する日本代表MF宇野禅斗の獲得に迫っているようだ。25日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。報道によると、ボルシアMGは移籍金として50万ユーロ（約9200万円）程度を清水に支払い、宇野とは2030年6月末までの4年契約を締結する見通しだという。24日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST最終節での負傷は深刻なものではなく、1カ月程度で復帰可能と見ら