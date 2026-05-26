フライトナース、看護師、小児外科医、心臓外科医――様々な医療従事者を演じてきた比嘉愛未が、新たな挑戦に臨む。主演を務める7月スタートの日本テレビ系ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』(毎週水曜22:00〜)で演じるのは、片耳に難聴を抱えながらも、赤ちゃんの“産声”を聞くことに執着する産婦人科医。華やかなセレブ病院の裏側で、行き場を失った妊婦と新たな命を救う“母子救命救急班”の奮闘を描く。比嘉愛未○華