毎日のヘアケアを少しだけ特別にしたい。そんな大人の女性の気分に寄り添ってくれるのが、ReFaの新たなブランドライン「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」です♡2025年に誕生して以来話題を集めてきたシリーズに、2026年5月27日（水）から新商品4アイテムが仲間入り。イタリア・トスカーナの美の聖地に着想を得た、上質な世界観と機能美を兼ね備えたラインナップは、毎日の美容時間をより心地