ReFaの新商品が登場♡美しさを磨くReFa MONTECATINIの注目ラインナップ

毎日のヘアケアを少しだけ特別にしたい。そんな大人の女性の気分に寄り添ってくれるのが、ReFaの新たなブランドライン「ReFa MONTECATINI（リファモンテカティーニ）」です♡2025年に誕生して以来話題を集めてきたシリーズに、2026年5月27日（水）から新商品4アイテムが仲間入り。イタリア・トスカーナの美の聖地に着想を得た、上質な世界観と機能美を兼ね備えたラインナップは、毎日の美容時間をより心地よくアップデートしてくれそうです♪

ReFa新商品4アイテムをチェック

今回新たに登場するのは、髪や頭皮をより丁寧にいたわる4アイテム。

「ReFa MONTECATINI CLAY MASK」は110gで16,500円。髪や頭皮をすっきり整えながら、しっとりとした美しさへ導いてくれるスペシャルケアに。

「ReFa MONTECATINI TREATMENT OIL」は110mLで8,800円。なめらかなツヤ感が欲しい方にぴったりで、毛先まで上品なまとまりを演出します。

「ReFa MONTECATINI TREATMENT BRUSH」は22,000円。毎日のブラッシングがサロン帰りのような時間に変わる、存在感のあるアイテムです。

「ReFa MONTECATINI BLOW BRUSH」は24,200円。ブローしながら美しいフォルムを作りやすく、忙しい朝にも頼れる一本。

どれもReFaらしい洗練されたデザインで、使うたび気分が上がりそうです♡

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第一弾9アイテムも人気継続

すでにReFa GINZAで先行販売されている第一弾も見逃せません。

「ReFa MONTECATINI SHAMPOO」

価格：700mL・8,800円

「ReFa MONTECATINI PRE TREATMENT」

価格：700g・14,300円

「ReFa MONTECATINI TREATMENT」

価格：700g・16,500円

毎日のベースケアを支えるヘアケア3品に加えて、

「ReFa MONTECATINI DRYER」

価格：121,000円

「ReFa MONTECATINI STRAIGHT IRON」

価格：55,000円

など、美容家電も充実。さらに、

「ReFa MONTECATINI SCALP BRUSH」

価格：6,600円

「ReFa MONTECATINI COMB」

価格：28,600円

「ReFa MONTECATINI DRYER HOLDER」

価格：5,500円

「ReFa MONTECATINI HAIR IRON HOLDER」

価格：4,400円

と、細部まで美しく整えられるラインナップがそろっています。モンテカティーニシリーズらしい、上品で高級感のあるデザインが魅力です。

イタリアの美に着想を得た特別な世界観

ReFa MONTECATINIは、イタリア・トスカーナにあるモンテカティーニの自然や文化にインスパイアされたブランドライン。

MTGとモンテカティーニの出会いから13年の時間を経て誕生した背景にも、ブランドの深いこだわいが感じられます。

自然の恵みと先進テクノロジーを掛け合わせたアイテムは、ただケアをするだけではなく、毎日の美容時間を豊かに彩ってくれる存在。

自宅にいながらラグジュアリーな気分を楽しみたい方にぴったりです♪

ReFa新商品で上質な美容習慣を♡

ReFaの新商品として登場するReFa MONTECATINIは、機能性と美しさのどちらも大切にしたい女性にぴったりのライン。

新しく加わる4アイテムに加え、すでに人気の9アイテムまでそろい、トータルでヘアケアを楽しめるのも魅力です♡

いつものルーティンを少し贅沢に変えたい日こそ、自分をいたわる一品を選んでみてはいかがでしょうか。毎日に寄り添う上質な美容時間が始まりそうです。