【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の草川拓弥が5月25日、都内で開催された映画『モブ子の恋』公開直前イベントに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、荒木飛羽、風間太樹監督とともに出席。共演俳優にキュンとしたシーンを語った。【写真】超特急メンバー、そっくりすぎるイケメン父親◆映画『モブ子の恋』田村茜による同名漫画を実写映画化する本作は、“主役”の恋に飽きた人へ贈る、ささやかで爽やかな恋物語。20年間