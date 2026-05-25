草川拓弥、共演俳優にキュンとした瞬間「1番近くで隣で見れたので、幸せでした」【モブ子の恋】
【モデルプレス＝2026/05/25】俳優の草川拓弥が5月25日、都内で開催された映画『モブ子の恋』公開直前イベントに、桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、荒木飛羽、風間太樹監督とともに出席。共演俳優にキュンとしたシーンを語った。
【写真】超特急メンバー、そっくりすぎるイケメン父親
田村茜による同名漫画を実写映画化する本作は、“主役”の恋に飽きた人へ贈る、ささやかで爽やかな恋物語。20年間、ずっと片隅で“脇役”として過ごしてきた田中信子に芽生えた、初めての恋心。積極的な行動が苦手な彼女だが、勇気を振り絞って一歩ずつ距離を縮めようと努力する。ドキドキの大きさに、主役も脇役も関係ない。
信子（桜田）のバイト仲間で、入江（木戸）を男友達としても支える同僚の金子優也役を演じる草川は、キュンとしたシーン」という話題で、「ビジュアルにもなっちゃうんですけど、入江くんの眼鏡姿ですね。すごいかっこいいな、と思いながら見ていました」と告白。木戸が「あの時、そんな風に思って見てくださっていたんですか」と照れると、草川は「はい。素敵だなと思って。合間とかに（眼鏡を）取ることもあったじゃないですか。どっちも楽しめて。1番近くで隣で見れたので、幸せでした」と伝えた。
「“モブっぽい”行動をしてしまったと感じる瞬間は？」という質問に、草川は「グループ活動をやらせていただいているんですけけど、外部のイベントとかで他のアーティストの方々とコラボをして1曲披露、みたいな時に横1列になったりとかするんです」とメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急としての活動時を回顧。「そういう時って、自由に表現することが多いので、隣の方とか、メンバーじゃないアーティストの方々がいらっしゃるんですね」「1列になってるんですけど、僕だけなんか数歩下がっていて、ちょっと同じ列に並べない、みたいなモブ感みたいなものはすごいありますね」「自分が人見知りが故、コミュニケーションを取るのがすごく苦手なので、入れないという気持ちもあります」と明かしていた。（modelpress編集部）
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◆映画『モブ子の恋』
田村茜による同名漫画を実写映画化する本作は、“主役”の恋に飽きた人へ贈る、ささやかで爽やかな恋物語。20年間、ずっと片隅で“脇役”として過ごしてきた田中信子に芽生えた、初めての恋心。積極的な行動が苦手な彼女だが、勇気を振り絞って一歩ずつ距離を縮めようと努力する。ドキドキの大きさに、主役も脇役も関係ない。
◆草川拓弥、木戸大聖にキュンとしたシーン
信子（桜田）のバイト仲間で、入江（木戸）を男友達としても支える同僚の金子優也役を演じる草川は、キュンとしたシーン」という話題で、「ビジュアルにもなっちゃうんですけど、入江くんの眼鏡姿ですね。すごいかっこいいな、と思いながら見ていました」と告白。木戸が「あの時、そんな風に思って見てくださっていたんですか」と照れると、草川は「はい。素敵だなと思って。合間とかに（眼鏡を）取ることもあったじゃないですか。どっちも楽しめて。1番近くで隣で見れたので、幸せでした」と伝えた。
◆草川拓弥、超特急の活動で“モブ”感じる瞬間
「“モブっぽい”行動をしてしまったと感じる瞬間は？」という質問に、草川は「グループ活動をやらせていただいているんですけけど、外部のイベントとかで他のアーティストの方々とコラボをして1曲披露、みたいな時に横1列になったりとかするんです」とメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急としての活動時を回顧。「そういう時って、自由に表現することが多いので、隣の方とか、メンバーじゃないアーティストの方々がいらっしゃるんですね」「1列になってるんですけど、僕だけなんか数歩下がっていて、ちょっと同じ列に並べない、みたいなモブ感みたいなものはすごいありますね」「自分が人見知りが故、コミュニケーションを取るのがすごく苦手なので、入れないという気持ちもあります」と明かしていた。（modelpress編集部）
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