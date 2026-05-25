サンポート高松で行われたクリスマスマーケット2025年12月 香川県などは県立アリーナを活用した「夜型観光イベント」として2026年10月に「ビアフェス」を開催します。 香川県などで作る実行委員会は、県立アリーナ周辺のにぎわいづくりと夜型観光の推進を目指し、アリーナの屋根に映像を投影するプロジェクションマッピングを2025年3月から3回実施。2025年12月にはクリスマスマー