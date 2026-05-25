

サンポート高松で行われたクリスマスマーケット 2025年12月

香川県などは県立アリーナを活用した「夜型観光イベント」として2026年10月に「ビアフェス」を開催します。

香川県などで作る実行委員会は、県立アリーナ周辺のにぎわいづくりと夜型観光の推進を目指し、アリーナの屋根に映像を投影するプロジェクションマッピングを2025年3月から3回実施。2025年12月にはクリスマスマーケットを開催しました。

実行委員会は、2026年10月2日から15日までのイベントについて、さまざまなビールの飲み比べなどを楽しめる「本場ドイツのビアフェス」のようなテーマを設定しました。

（香川県／池田豊人 知事）

「プロジェクションマッピング自身は単体でも有効な観光コンテンツだなというふうに去年実施して実感したところでございます。一方で、さらにひと工夫ということは考えていかないといけない」

池田知事は25日の定例記者会見で「ビアフェスは各地で集客が見込めるイベントとして定着しつつある」と述べました。

イベントの企画運営を委託する事業者の公募は5月21日～6月4日までの2週間で、企画提案書と1億2000万円を上限とした経費の見積の提出を求め、選定委員が審査します。