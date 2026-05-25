【モデルプレス＝2026/05/25】STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトが5月25日に更新され、同月31日に開催される嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演」について注意喚起を行った。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆STARTO社、嵐ラストライブについて注意喚起公式サイトでは「5／31（日）に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演において、会場