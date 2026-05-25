嵐ラストライブ、公演チケットない人は「東京ドームへのご来場はお控えください」STARTO社が注意喚起
【モデルプレス＝2026/05/25】STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトが5月25日に更新され、同月31日に開催される嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演」について注意喚起を行った。
【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル
公式サイトでは「5／31（日）に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけ。「周辺施設および近隣をご利用の皆さまへのご迷惑となる可能性がございます」と説明し「コンサートを安全かつ円滑に開催し、ご来場いただく皆様、そして配信をご覧になる皆様、全員が笑顔で最後まで楽しめるよう、マナーへのご理解とご協力をお願い申し上げます」と伝えている。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表している。ラストライブが2026年5月31日の東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10070
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◆STARTO社、嵐ラストライブについて注意喚起
公式サイトでは「5／31（日）に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけ。「周辺施設および近隣をご利用の皆さまへのご迷惑となる可能性がございます」と説明し「コンサートを安全かつ円滑に開催し、ご来場いただく皆様、そして配信をご覧になる皆様、全員が笑顔で最後まで楽しめるよう、マナーへのご理解とご協力をお願い申し上げます」と伝えている。
◆嵐、ライブツアー開催 5月31日ラストライブをもって活動終了
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表している。ラストライブが2026年5月31日の東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10070
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