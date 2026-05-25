【モデルプレス＝2026/05/25】9月19日に横浜アリーナにて開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、『TGC2026 A/W』）より、追加情報が解禁された。【写真】ふるっぱー、東京公演での発表の瞬間◆FRUITS ZIPPER＆SWEET STEADY、メインアーティスト第1弾に決定注目のメインアーティスト第1弾として、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、FRUITS ZIPPERとSW