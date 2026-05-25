「TGC2026 A/W」メインアーティストにFRUITS ZIPPER＆SWEET STEADY 出演者第3弾発表
【モデルプレス＝2026/05/25】9月19日に横浜アリーナにて開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、『TGC2026 A/W』）より、追加情報が解禁された。
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注目のメインアーティスト第1弾として、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、FRUITS ZIPPERとSWEET STEADYの2組の出演決定。FRUITS ZIPPERは、2025年12月31日の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、2026年2月1日には初の東京ドーム単独公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」』で約5万人を動員。現在はデビュー4周年記念のアリーナツアーを開催中で、9月3日からはグループ史上最多となる18都市23公演の全国ホールツアーFRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』も控えるなど、唯一無二の“NEW KAWAII”でアイドルシーンを牽引している。一方、妹分のSWEET STEADYは、2026年4月に幕張メッセでデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE 「SWEET STEP」』を開催し、2日間でのべ1万人を動員。さらに、同年8月にはグループ初となるアリーナ単独ライブの開催も控えている。
メインモデルには、2025年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演が話題を呼んだ、今注目の“IT GIRL”志田こはくに加えて、透明感あふれる愛されナチュラルな魅力でCanCam専属モデルとして活躍する田鍋梨々花と、海外ガールのようなヘルシーなムードと洗練された洒落感でViVi専属モデルとして活躍するブリッジマン遊七ら、8頭身超えのスーパースタイルを誇る2人が決定した。
さらに、ダンスヴォーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、現在放送中のTBSテレビ 日曜劇場『GIFT』出演をはじめ、2026年7月1日放送スタート予定のドラマ『君は夏のなか』W主演や、2026年10月放送スタート予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』出演など、数々の話題作に出演する俳優・杢代和人に加えて、『マイナビ TGC 2026 S/S』にてTGC公式Xで実施した、次回のTGCへの出演リクエスト企画「#TGC出演希望」個人部門1位。2025年放送のドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』にてW主演を務めた注目の若手俳優で、2026年3月12日発売のCYAN MAN 4月号 特別版ではWカバーを飾るなど、ファッション・ビューティ分野でも注目を集めている簡秀吉（TGC初出演）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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◆FRUITS ZIPPER＆SWEET STEADY、メインアーティスト第1弾に決定
注目のメインアーティスト第1弾として、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、FRUITS ZIPPERとSWEET STEADYの2組の出演決定。FRUITS ZIPPERは、2025年12月31日の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、2026年2月1日には初の東京ドーム単独公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」』で約5万人を動員。現在はデビュー4周年記念のアリーナツアーを開催中で、9月3日からはグループ史上最多となる18都市23公演の全国ホールツアーFRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN -』も控えるなど、唯一無二の“NEW KAWAII”でアイドルシーンを牽引している。一方、妹分のSWEET STEADYは、2026年4月に幕張メッセでデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE 「SWEET STEP」』を開催し、2日間でのべ1万人を動員。さらに、同年8月にはグループ初となるアリーナ単独ライブの開催も控えている。
◆豪華出演者第3弾解禁
メインモデルには、2025年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演が話題を呼んだ、今注目の“IT GIRL”志田こはくに加えて、透明感あふれる愛されナチュラルな魅力でCanCam専属モデルとして活躍する田鍋梨々花と、海外ガールのようなヘルシーなムードと洗練された洒落感でViVi専属モデルとして活躍するブリッジマン遊七ら、8頭身超えのスーパースタイルを誇る2人が決定した。
さらに、ダンスヴォーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、現在放送中のTBSテレビ 日曜劇場『GIFT』出演をはじめ、2026年7月1日放送スタート予定のドラマ『君は夏のなか』W主演や、2026年10月放送スタート予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』出演など、数々の話題作に出演する俳優・杢代和人に加えて、『マイナビ TGC 2026 S/S』にてTGC公式Xで実施した、次回のTGCへの出演リクエスト企画「#TGC出演希望」個人部門1位。2025年放送のドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』にてW主演を務めた注目の若手俳優で、2026年3月12日発売のCYAN MAN 4月号 特別版ではWカバーを飾るなど、ファッション・ビューティ分野でも注目を集めている簡秀吉（TGC初出演）のゲスト出演も決定した。（modelpress編集部）
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